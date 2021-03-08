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Вайдман: Стерлинг бы не выбрал такой путь к победе над Яном, но это не его вина

Вайдман: Стерлинг бы не выбрал такой путь к победе над Яном, но это не его вина
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец UFC Крис Вайдман поздравил Алджэмейна Стерлинга с победой над россиянином Петром Яном в титульном поединке на турнире UFC 259, состоявшемся в минувшие выходные.

«Поздравляем нового бесспорного чемпиона! Я знаю, что он бы не выбрал такой путь к победе, но это не его вина. Вперёд Serra-Longo», — написал Вайдман на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в поединке со Стерлингом Ян лишился чемпионского пояса. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.

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