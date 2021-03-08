Угол Яна не давал ему команду бить коленом перед дисквалификацией в бою со Стерлингом

На странице ESPN MMA в «Твиттере» было опубликовано видео из угла Петра Яна в момент перед его дисквалификацией в титульном поединке с Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 259, состоявшемся в минувшие выходные.

На видео отчётливо слышны крики «Ударь его!» («Just punch him»), однако никто из присутствующих не призывал бить соперника коленом.

Посмотреть видео можно на странице ESPN MMA в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, в поединке со Стерлингом Ян лишился чемпионского пояса. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.