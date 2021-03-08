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Веттори — об Адесанье: не могу дождаться, когда снова встречусь с этой сучкой

Веттори — об Адесанье: не могу дождаться, когда снова встречусь с этой сучкой
Бокс/ММА / UFC 0

Итальянский боец UFC в среднем весе Марвин Веттори в очередной раз заявил, что хочет провести реванш с Исраэлем Адесаньей.

«Не могу дождаться, когда снова встречусь с этой сучкой», — написал Веттори на своей странице в «Твиттере».

Марвин Веттори и Исраэль Адесанья бились в 2018 году. Тогда нигериец победил раздельным решением судей. Их встреча остаётся одной из самых сложных для Адесаньи за годы в UFC.

На декабрьском турнире UFC Веттори победил Джека Херманссона. После этого он оказался на пятом месте в рейтинге лиги. На данный момент победная серия Марвина состоит из четырёх встреч.

Следующим соперником Веттори станет Даррен Тилл. Ожидается, что схватка возглавит турнир UFC 10 апреля. У Тилла этот поединок станет первым за 9 месяцев.

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