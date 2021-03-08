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Алиханов: уверен, Стерлинг притворялся. Катался, будто на Эвересте без тёплых вещей был

Алиханов: уверен, Стерлинг притворялся. Катался, будто на Эвересте без тёплых вещей был
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец Абу-Муслим Алиханов прокомментировал поражение соотечественника Петра Яна, которое тот потерпел в титульном поединке с Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 259.

«Я на сто процентов уверен, что Стерлинг притворялся. Когда попадают нормально по голове, человек теряет сознание. А этот будто всю ночь без тёплых вещей на Эвересте находился, туда катился, сюда катился.

Сначала пояс надел, потом выкинул, сказал, что он ему не нужен, потом выставляет фото с ним. Это не мужской путь. Петя же не специально это сделал. Он сам не хотел этого. Все говорили: «Не сможет против Стерлинга, у него борьба хорошая». Что он показал в итоге?

Дал ему Петя себя перевести, ну и что? Не смог он Яна удержать. Я не могу сказать, что это хорошая борьба. Я вчера писал Пете, буду настаивать, чтобы он прошёл подготовку в Тайланде. Когда он готовится здесь, совсем иначе выглядит.

Его карьера отсюда началась. Все тренеры знают, что ему давать, а что нет. Всё испортило, что он полетел в American Top Team. Все говорят, что в Америке — хорошо, ну а что там хорошего?» — приводит слова Алиханова Metaratings.

Угол Яна не давал ему команду бить коленом перед дисквалификацией в бою со Стерлингом
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