Сехудо заявил о своём возвращении и желании провести бой со Стерлингом и Яном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо сделал важное заявление в эфире одного из американских телеканалов.
«Ребята, следите за ближайшими новостями. Тройной чемпион возвращается. Думаю, что бой-реванш между Яном и Стерлингом состоится. Лично я бы хотел побить их обоих», — приводит слова Сехудо The Sun, ссылаясь на эфир программы SportsNation на ESPN.
Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.
Напомним, в мае 2020 года Сехудо, после того как одержал победу над Домиником Крусом на турнире UFC 249, объявил о завершении карьеры. 34-летний Сехудо — олимпийский чемпион 2008 года по вольной борьбе. В смешанные единоборства американец пришёл в 2013 году. На его счету 16 побед и 2 поражения в 18 поединках в смешанных единоборствах.
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