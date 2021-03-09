Фёдор Емельяненко рассказал, как стал православным человеком

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, рассказал, как стал ходить в церковь.

«Момент, когда я начал воцерковляться, – это 2009 год. До этого я жил, так скажем, опираясь на свою совесть, и зачастую мог через неё перешагнуть. В храм я как ходил, так и хожу, принимаю участие в церковных таинствах и по сей день, дорожу тем, что могу быть в храме вместе со своими детьми и женой.

Когда мы объединились перед боями в Японии, начали готовиться, я с ребятами поговорил на эту тему. Мол, вы можете двигаться как вашей душе угодно, но я вижу наше движение таким. И ребята со мной согласились. Они все ходят в храм, стараются перед боем исповедоваться, причаститься и уже с божьей помощью пойти биться.

Я замечал, что если кто-то что-то такое делает, за что его совесть мучает, то, на что он закрывает глаза, в моём присутствии прекращает это делать. Возможно, стыдятся меня. Но мне ещё самому надо поменяться, очень многое сделать в себе, произвести большие изменения с божьей помощью», — рассказал Емельяненко в эфире «Окко ТВ».