Ф. Емельяненко: я уже понял — если ты пытаешься помочь, а человек не хочет, это бесполезно

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, порассуждал на тему помощи другим бойцам.
«Трудно достучаться до молодого человека, когда ему указываешь на его ошибку. Я, например, всегда старался услышать, что говорили мне. Пришёл в зал бокса и слушал кандидата в мастера спорта, который занимался уже несколько лет, хотя он был моложе меня и каких-то вершин ещё не достиг. Но он уже долгие годы занимается, и я понимаю, что у меня ещё нет таких знаний, какие есть у него. А здесь, когда я даю совет молодому и он начинает спрашивать, почему это так, и говорит, как он считает… Ну, если ты так считаешь, то работай сам.
Я уже понял за долгие годы, что если пытаешься помочь, а человек не хочет принимать эту помощь, то это бесполезно. Сейчас я молодёжи говорю, что у них есть чемпионы и я, в принципе, не нужен. Я приезжаю, настраиваю этих чемпионов, потому что и их нужно где-то поправить, подсказать. Они вышли на новый уровень, и уже на новом уровне мне нужно до них что-то донести. Где-то, возможно, не касаемо боёв, а например, о жизни за границей, как отнестись к тому или иному событию, относительно пресс-конференций. А молодёжи уже говорю: «Смотрите на них, у вас есть чемпионы». Среди ребят, которые здесь работают, три заслуженных мастера спорта, мастера спорта международного класса по самбо, чемпион Bellator, остальные идут без поражений. Говорю им, чтобы учились у них, прикреплялись к ним и работали вместе.
Вот сидит он, например, разговаривает с кем-то, ты подойди и попроси просто: «Посмотри за мной краем глаза и поправь меня, если есть какие-то ошибки». Но не все слышат это», — рассказал Емельяненко в интервью «Окко Спорт».
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