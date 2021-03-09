Джон Маккарти указал на ошибку рефери боя Пётр Ян — Стерлинг

Бывший судья UFC Джон Маккарти рассказал об ошибке, которую, по его мнению, допустил Марк Смит, рефери боя Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг.

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.

«Был ли это запрещённый удар? Да, несомненно. Специально ли он нанёс этот удар? Вопрос. Марку Смиту не стоило высказывать свои мысли доктору касаемо того, специально ли боец нанес запрещённый удар или нет. Это не их дело.

Стерлинг услышал об этом. Смиту следовало сказать доктору: «Пожалуйста, проверьте состояние бойца, так как он только что принял запрещённый удар». И после того как доктор высказал бы своё мнение, ему стоило бы вынести уже свой вердикт. Никогда не надо говорить: «О, это было намеренно, это дисквалификация». Никогда.

Также можно было снять балл, и в таком случае, если даже Стерлинг выиграл бы следующий раунд, в итоге бой завершился бы вничью. Стоит признать, что Пётр выигрывал этот бой. Незнание правил подвело его», — рассказал Маккарти в интервью YouTube-каналу Weighing In.