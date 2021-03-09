Ф. Емельяненко — о В. Токове: мне хотелось взять палку и пробудить в нём стимул

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, поделился мнением о другом бойце Bellator Владимире Токове, который входит в его команду.

«Володя – это отдельный случай. Конечно, для него своеобразным паровозом, который протащил его, прежде всего стал брат. Это большая заслуга Анатолия. Конечно, и я поучаствовал в этом, мы переговорили с руководством Bellator. Я вижу много ошибок у Владимира, но сейчас, слава богу, он их потихонечку исправляет. Я думаю, он может состояться как боец, но пока он очень сырой. Здесь меня больше уговорили ребята из команды. Сказали, что Володя нестандартный, неординарный и с ним сложнее всего.

Я и сейчас, скажем так, сомневаюсь. Потому что мне бы хотелось большего роста, чтобы это всё быстрее происходило и быстрее устранялись ошибки. Чтобы не приходилось топтаться на месте или, как изначально было с ребятами: шаг вперёд, два шага назад, а я хотел, чтобы они всё время шли вперёд. И сейчас они двигаются вперёд вне зависимости от того, рядом я или нет. Произошёл этот щелчок, который должен был произойти у них в голове, и от боя к бою они растут. На сегодняшней и предыдущей тренировках я увидел, что у Володи есть рост. Наконец-то он пошёл. И я надеюсь, что он не остановится и будет расти как боец. Но до этого я смотрел на всё со слезами на глазах. Мне хотелось взять палку и пробудить в нём стимул», — рассказал Емельяненко в интервью «Окко Спорт».

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