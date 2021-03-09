Фёдор Емельяненко назвал бойца, который ближе всех к нему по технике

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, сказал, что Кирилл Сидельников, который входит в его команду, больше других напоминает ему самого себя.

«Наверное, в каждом из них я частично вижу себя. Я работаю с ними, они что-то берут от меня. По технике, наверное, ближе всех Кирилл (Сидельников. – Прим. «Чемпионата»). Но он и дольше всех со мной, ему и досталось, наверное, больше всех. Он и самый титулованный сейчас в боевом самбо, самый титулованный боец в мире.

Мне приятно, что и он со стороны видит всё. Может спокойно быть тренером, он видит нюансы. Иногда я работаю с парнем, вижу, что что-то не то, но не могу понять, что именно. Прошу Кирилла посмотреть со стороны, и он даёт точные советы.

Что касается выступлений в Bellator — к сожалению, 2020 год был небогатым на бои. Но Кирилл стал серебряным призёром чемпионата России по боевому самбо. Они с Валентином (Молдавским. — Прим. «Чемпионата») вышли в финал, и Валентин стал первым. Кирилл уже добился всего, они не стали биться в финале между собой. Чемпионата Европы не было в том году, но Кирилл уже семь раз становился чемпионом Европы. Это очень много, это уровень. К бою мы готовились, нам объявили, что он будет в Европе. Но, к сожалению, в последний момент всё отменилось в связи с пандемией», — рассказал Емельяненко в интервью «Окко Спорт».

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