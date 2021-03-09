Стерлинг заявил, что Пётр Ян преднамеренно нанёс запрещённый удар. Тот отреагировал

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг обвинил Петра Яна в том, что тот намеренно нанёс запрещённый удар в поединке на турнире UFC 259 в минувшие выходные.

«Если Ян разозлился и решил пойти нелегальным путем, значит, на то была причина. Нельзя стать чемпионом, не зная правил. Полагаю, что он сделал это намеренно. Такое вопиющее нарушение может быть только преднамеренным», — цитирует Стерлинга MMANews.

«Все знают, что ты будешь так себя вести! Когда все раунды проиграны», — написал Ян в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/petr_yan/?hl=ru

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.