Джош Томсон: я не впечатлён боем Махачева. Ислам не понравился мне в стойке

Бывший боец UFC Джош Томсон, который тренируется в зале AKA вместе с Исламом Махачевым, прокомментировал победу россиянина над Дрю Добером в минувшие выходные. Напомним, Махачев победил Добера удушающим приёмом в третьем раунде.

«Я не впечатлён выступлением Ислама. И сейчас я критикую его, потому что знаю: он способен на гораздо большее. Сегодня я увидел зажатого Ислама.

Борьба Ислама даже лучше, чем мы видели с Добером, гораздо лучше. Вы даже не представляете, какая это ерунда для него — перевести человека (в партер. — Прим. «Чемпионата»). Зацепом, проходом в ноги, как угодно. Тот же Хабиб (Нурмагомедов. — Прим. «Чемпионата») либо проходит в ноги, либо поднимает тебя из клинча и швыряет. Ислам гораздо разнообразнее. И он делает всё это с лёгкостью.

Но я продолжаю утверждать: то, что мы видели сегодня, — только маленький отрывок от настоящего Ислама. Мне не понравился, например, Ислам в стойке. Он был очень нерешительным», — сказал Томсон в интервью YouTube-каналу Weighing In.