Пётр Ян остался выше Стерлинга в сводном рейтинге UFC, несмотря на поражение

В UFC опубликовали обновлённую версию сводного рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий. Российский боец Пётр Ян, который потерял пояс в легчайшем весе после поражения от Алджэмейна Стерлинга, опустился на две строчки и занимает теперь 12-е место. Что касается Стерлинга, то он впервые попал в сводный рейтинг, а именно на 15-е место.

На первых двух местах по-прежнему располагаются Хабиб Нурмагомедов и Джон Джонс, а Исраэль Адесанья, который проиграл Яну Блаховичу, с третьего места опустился на шестое, пропустив Камару Усмана, Стипе Миочича и Алекса Волкановски. Что касается Блаховича, то он с 14-й строчки переместился на восьмую.

Легковес Ислам Махачев, который победил Дрю Добера, улучшил позиции в рейтинге соответствующего дивизиона. С 14-го места он переместился на 11-е.