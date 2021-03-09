Хабиб: мы с Мендесом гоняем Абубакара и Усмана

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что принимает активное участие в подготовке своих двоюродных братьев Абубакара и Усмана Нурмагомедовых к следующим боям.

«Всё идёт по плану, следующие на очереди Абубакар Нурмагомедов и Усман Нурмагомедов. А мы с Хавьером Мендесом рядом и гоняем их», — написал Хабиб.

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Напомним, что Абубакар Нурмагомедов проведёт поединок в ночь с 27 на 28 марта по московскому времени на турнире UFC 260. Его соперником станет Джаред Гуден. Что касается Усмана Нурмагомедова, то он 2 апреля выступит на первом шоу Bellator в 2021 году. Боец встретится с Майком Хэмелом. В минувшие выходные ещё один член команды Хабиба, Ислам Махачев, победил на турнире UFC 259 Дрю Добера.