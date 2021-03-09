Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб: мы с Мендесом гоняем Абубакара и Усмана

Хабиб: мы с Мендесом гоняем Абубакара и Усмана
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что принимает активное участие в подготовке своих двоюродных братьев Абубакара и Усмана Нурмагомедовых к следующим боям.

«Всё идёт по плану, следующие на очереди Абубакар Нурмагомедов и Усман Нурмагомедов. А мы с Хавьером Мендесом рядом и гоняем их», — написал Хабиб.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».

Напомним, что Абубакар Нурмагомедов проведёт поединок в ночь с 27 на 28 марта по московскому времени на турнире UFC 260. Его соперником станет Джаред Гуден. Что касается Усмана Нурмагомедова, то он 2 апреля выступит на первом шоу Bellator в 2021 году. Боец встретится с Майком Хэмелом. В минувшие выходные ещё один член команды Хабиба, Ислам Махачев, победил на турнире UFC 259 Дрю Добера.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021