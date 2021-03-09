Абдурахимов рассказал, с кем из россиян он не стал бы биться
Боец UFC Шамиль Абдурахимов признался, что готов биться с соотечественниками, вместе с тем он назвал одного российского бойца, с которым отказался бы выходить в октагон.
«Согласился бы подраться с Волковым, Павловичем или Олейником, если бы предложили? А что остаётся? Чтобы подняться на вершину рейтинга, нужно побить тех, кто выше тебя. Это работа. Уверен, Волков и Павлович думают так же и пошли бы на это, если бы была необходимость. Думаю, разве что с Олейником никто не стал бы биться. Его очень уважают», — сказал Абдурахимов в интервью «RT на русском».
39-летний Абдурахимов не выходил в октагон с 2019 года. 2020 год он пропустил из-за проблем со здоровьем. Ожидается, что в мае он проведёт встречу с Аугусто Сакаи.
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