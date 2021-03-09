Кормье: Стерлинг принял правильное решение, отказавшись от продолжения боя с Яном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что чемпион лиги в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг принял правильное решение, отказавшись от продолжения встречи после того, как Пётр Ян нанёс ему запрещённый удар коленом.

«Стерлинг не должен был продолжать бой. Это был чертовски болезненный удар, который прошёл чисто. Это был очевидно запрещённый удар, Стерлингу было больно, он понёс значительный урон. Даже если бы он продолжил, с ним бы не было всё в порядке. Пётр победил бы досрочно. Так что Стерлинг принял правильное решение, отказавшись от продолжения. Знаю, что он был разочарован, он был расстроен, но это было правильное для него решение», — сказал Кормье в интервью обозревателю ESPN Ариэлю Хельвани.

Напомним, Пётр Ян в четвёртом раунде поединка с Алджэмейном Стерлингом нанёс американцу запрещённый удар коленом. В результате россиянин был дисквалифицирован, чемпионский пояс перешёл к Стерлингу.