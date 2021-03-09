Дос Аньос — о Махачеве: прекратите этот хайп

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос дал понять, что недоволен тем ажиотажем, который создаётся вокруг Ислама Махачева в США. Бразилец отреагировал на пост, размещённый на странице ESPN MMA в «Инстаграме». На нём приведено видео с Даниэлем Кормье, который назвал Ислама «самым опасным бойцом дивизиона».
Дос Аньос явно этому возмутился, оставив комментарий под видео.
«Он что, только что победил топ-претендента? Бенейл Дариуш бил Дрю Добера, но никто тогда не сказал и слова. Прекратите этот хайп», — написал дос Аньос.
Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Ислам Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада США). Россиянин одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером. Махачев провёл первый поединок с сентября 2019 года.
- 9 марта 2021
-
21:16
-
20:42
-
19:17
-
18:40
-
17:21
-
17:13
-
16:31
-
16:00
-
14:00
-
13:47
-
13:01
-
12:00
-
11:22
-
11:01
-
10:21
-
09:49
-
08:51
-
03:49
- 8 марта 2021
-
22:50
-
21:21
-
19:42
-
19:10
-
18:52
-
17:37
-
16:33
-
16:02
-
15:11
-
14:00
-
13:00
-
12:04
-
11:57
-
11:01
-
10:01
-
09:01
-
08:30