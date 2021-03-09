Дос Аньос — о Махачеве: прекратите этот хайп

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос дал понять, что недоволен тем ажиотажем, который создаётся вокруг Ислама Махачева в США. Бразилец отреагировал на пост, размещённый на странице ESPN MMA в «Инстаграме». На нём приведено видео с Даниэлем Кормье, который назвал Ислама «самым опасным бойцом дивизиона».

Дос Аньос явно этому возмутился, оставив комментарий под видео.

«Он что, только что победил топ-претендента? Бенейл Дариуш бил Дрю Добера, но никто тогда не сказал и слова. Прекратите этот хайп», — написал дос Аньос.

Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Ислам Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада США). Россиянин одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером. Махачев провёл первый поединок с сентября 2019 года.