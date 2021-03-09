Добер — о поражении Махачеву: меня поборол лучший в мире

Боец UFC Дрю Добер поделился впечатлениями о поражении от Ислама Махачева. Американец убеждён, что уступил лучшему сопернику в мире.

«Никогда не позволяйте победам вскружить вам голову, и никогда не позволяйте поражению забраться вам в сердце. Я отдал всего себя и не разочарован своими усилиями. Меня поборол лучший в мире, и я использую это поражение, чтобы стать лучшим бойцом и человеком. Моё уважение Исламу Махачеву, всей его команде и болельщикам. Я получил удовольствие от этого опыта и не могу дождаться возвращения в октагон. Возвращаюсь в зал, чтобы исправить ошибки», — написал Добер на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Ислам Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада США). Россиянин одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером. Махачев провёл первый поединок с сентября 2019 года.