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Добер — о поражении Махачеву: меня поборол лучший в мире

Добер — о поражении Махачеву: меня поборол лучший в мире
Бокс/ММА / UFC 0
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Боец UFC Дрю Добер поделился впечатлениями о поражении от Ислама Махачева. Американец убеждён, что уступил лучшему сопернику в мире.

«Никогда не позволяйте победам вскружить вам голову, и никогда не позволяйте поражению забраться вам в сердце. Я отдал всего себя и не разочарован своими усилиями. Меня поборол лучший в мире, и я использую это поражение, чтобы стать лучшим бойцом и человеком. Моё уважение Исламу Махачеву, всей его команде и болельщикам. Я получил удовольствие от этого опыта и не могу дождаться возвращения в октагон. Возвращаюсь в зал, чтобы исправить ошибки», — написал Добер на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Ислам Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада США). Россиянин одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером. Махачев провёл первый поединок с сентября 2019 года.

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