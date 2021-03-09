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Менеджер Яна: Стерлинг заинтересован, чтобы реванш с Петром не состоялся

Менеджер Яна: Стерлинг заинтересован, чтобы реванш с Петром не состоялся
Бокс/ММА / UFC 0
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Менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Саят Абдрахманов не исключает, что Алджэмейн Стерлинг попытается избежать реванша с россиянином.

«Мы все знаем эту индустрию: пока не будут подписаны контракты, да даже пока бой не состоится, всегда есть риск, что он может сорваться. И здесь я более чем уверен, что Стерлинг заинтересован в том, чтобы этот бой не состоялся.

Опасение вызывает чуть-чуть подвешенное состояние по срокам, но радует, что все хотят этого реванша, и Пётр хочет сделать это как можно скорее. И UFC… Алджэмейн заявляет, что он хочет этого реванша, но на самом деле я уверен, что он не хочет второго боя», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

Напомним, бой Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом состоялся ранним утром 7 марта по московскому времени. Россиянин в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. В результате он был дисквалифицирован, а чемпионский пояс достался Стерлингу.

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