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Хизриев дебютирует в UFC в андеркарде боя Тилл — Веттори

Хизриев дебютирует в UFC в андеркарде боя Тилл — Веттори
Бокс/ММА / UFC 0
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Непобеждённый российский боец Алиасхаб Хизриев проведёт первую в карьере встречу в UFC в ночь с 10 на 11 апреля по московскому времени на турнире UFC Fight Night 188. Его соперником станет Кайл Докос, сообщает пресс-служба UFC Russia на странице организации в «Инстаграме».

Дебют непобеждённого Хизриева в лиге должен был состояться ещё в феврале. Тогда ожидалась его встреча с Веллингтоном Турманом, но тот снялся с турнира по состоянию здоровья, нового соперника для россиянина тогда не подобрали. Напомним, Хизриев получил контракт с UFC после красивой досрочной победы на турнире претендентов Даны Уайта.

Что касается Докоса, он в UFC провёл два поединка, по разу проиграв и победив. Минувшую схватку американец провёл в ноябре 2020 года, победив Дастина Штольфуса.

Главным событием турнира, на котором выступит Хизриев, станет встреча средневесов Даррена Тилла и Марвина Веттори.

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