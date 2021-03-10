Менеджер Яна: Пётр спросил подсказку, не услышал ответа и всё равно нанёс удар коленом

Менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Саят Абдрахманов детально рассказал об эпизоде, который привёл к дисквалификации россиянина в бою с Алджэмейном Стерлингом и потерю им титула.
«По-моему, очевидно, что Пётр не делал это специально. Он понимал, что это нарушение правил. Какой смысл ему это делать? Соперник уже устал, всё идет к тому, что Пётр выиграет бой либо досрочно, либо решением.
Со стороны нельзя понять то, что происходит в бою: именно в тот момент какая-то суматоха произошла непонятная, Пётр действительно слишком сконцентрировался на руках, не обратил внимания на ноги, спросил подсказку у угловых, не услышал ответа и всё равно нанёс удар коленом, потому что верил, что руки подняты. Это ошибка, но наказание за эту ошибку я считаю несправедливым», — приводит слова функционера «Матч ТВ».
Напомним, бой Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом состоялся ранним утром 7 марта по московскому времени. Россиянин в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. В результате он был дисквалифицирован, а чемпионский пояс достался Стерлингу.
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