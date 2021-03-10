Стерлинга отстранили от боёв на два месяца после победы над Петром Яном

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг получил медицинское отстранение от поединков на два месяца, после того как победил россиянина Пётра Яна на турнире UFC 259 в минувшие выходные. Стерлингу запретили проводить бои до 6 мая, при этом контактные тренировки ему разрешено возобновить не ранее 21 апреля. Об этом сообщает MMAFighting.

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого на его счету 15 побед.