Уэрта и Гонсалес сразятся на Bellator 255

Американский боец смешанных единоборств Роджер Уэрта, выступающий в Bellator в лёгкой весовой категории, выйдет в октагон с Кристофером Гонсалесом на турнире Bellator 255, который состоится в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в ночь со 2 на 3 апреля мск. Об этом сообщает издание MMA Mania.

Уэрта потерпел три поражения подряд в Bellator. Он проиграл Бенсону Хендерсону, Патрики Фрейре и Сидни Аутло. Последний поединок он провёл в ноябре 2019 года. Последнюю победу Уэрта одержал в 2017 году, после того как его соперник Хайдер Хассан получил дисквалификацию.

Что касается Гонсалеса, то на его счету пять побед в пяти поединках в смешанных единоборствах. В последнем бою, состоявшемся в августе 2020 года, он одолел россиянина Владимира Токова.