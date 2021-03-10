Тренер Яна прокомментировал запрещённый удар Петра в бою со Стерлингом

Маркус да Матта, тренер по джиу-джитсу бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, прокомментировал запрещённый удар, который его подопечный нанёс в титульном бою с Алджэмейном Стерлингом, за что получил дисквалификацию.

«Рефери потратил довольно много времени, чтобы объяснить это правило. Я сказал Яну: не имеет значения, где находится рука, следует обращать внимание на колено. Если колено соперника на полу — ты не делаешь ничего.

На видео слышно, как я говорю: только бей, только бей. Разве что кто-то другой сказал иначе… Я не понимаю русского и поэтому не знаю, что говорил другой угловой, но они сказали мне после боя, что кричали «ударь его» по-русски, они не говорили ему бить коленом», — цитирует да Матту MMAFighting.

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя россиянин лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере Петра, помимо этого на его счету 15 побед.