«Чем тебя кормят?!» Подписчики оценили свежее фото А. Емельяненко с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображён он и другой боец MMA Магомед Исмаилов.

«Записали интервью с Лысой Головой», — подписал он фотографию.

«Рад был видеть, Саш, от души. Крутое интервью будет», — написал Исмаилов в комментариях.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Санёк поднабрал немного».

«Он просто от бабушки приехал».

«Саша, не бухай, пожалуйста».

«Чем тебя кормят?!»

Напомним, в июле 2020 года спортсмены провели поединок, завершившийся победой Исмаилова нокаутом в третьем раунде. Ради этого боя Магомед временно поднялся в тяжёлую весовую категорию.