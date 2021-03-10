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«Чем тебя кормят?!» Подписчики оценили свежее фото А. Емельяненко с Исмаиловым

«Чем тебя кормят?!» Подписчики оценили свежее фото А. Емельяненко с Исмаиловым
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображён он и другой боец MMA Магомед Исмаилов.

«Записали интервью с Лысой Головой», — подписал он фотографию.

«Рад был видеть, Саш, от души. Крутое интервью будет», — написал Исмаилов в комментариях.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Вот что написали подписчики в комментариях.
«Санёк поднабрал немного».
«Он просто от бабушки приехал».
«Саша, не бухай, пожалуйста».
«Чем тебя кормят?!»

Напомним, в июле 2020 года спортсмены провели поединок, завершившийся победой Исмаилова нокаутом в третьем раунде. Ради этого боя Магомед временно поднялся в тяжёлую весовую категорию.

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