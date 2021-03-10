Штырков: бой с Магой дал много нужной информации

Российский полутяжеловес Иван Штырков (17-2-1) из бойцовского клуба «Архангел Михаил» рассказал о подготовке ко второму бою в АСА. Напомним, ранее сообщалось, что соперником Штыркова станет Мурат Гугов, на счету которого 7 побед и три поражения, бой состоится в Санкт-Петербурге 26 марта.

«Сейчас мы в Дагестане, приехали бороться и спарринговать с местными бойцами. Здесь я готовился к первому бою в АСА, здесь мы продолжаем наращивать навыки через большой объём специальной работы. Бой с Магой (Исмаиловым. — Прим. «Чемпионата») дал много нужной информации. Я понимаю, над чем надо работать. Собственно, этим мы с тренером и занимаемся.

У Гугова отличная борьба, у него большой процент досрочных побед. Он дрался в финале «Беркута» (Berkut Young Eagles. — Прим. «Чемпионата») — достойный соперник.

После последнего боя была неделя отдыха, потом вернулся в зал. Мы предполагали, что будем драться в марте или апреле, поэтому весь лагерь был спланирован заранее. Первый этап прошёл в Екатеринбурге, второй здесь. Все тактические моменты мы начинаем отрабатывать за месяц до боя, поэтому мы спокойно ждали имя соперника и делали свою работу», — рассказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.