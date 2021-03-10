Александр Емельяненко объявил об отказе от алкоголя

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил, что прекратил употреблять алкогольные напитки.

«Алкоголь для меня – табу, сейчас он под запретом. Алкоголь давно уже в прошлом. Давно я не выпиваю, держусь, и меня, самое главное, не тянет к алкоголю.

Раньше меня алкоголь расслаблял. Как-то успокаивал, я забывался. Когда выпьешь, проблем меньше становилось. Выпьешь ещё – они вообще пропадают. А сейчас я научился справляться со всем без алкоголя.

Хотя где-то он, может быть, даже мне помог. Вы вот знаете Александра Емельяненко таким, каким вы его знаете, а так бы затерялся в общей массе», — рассказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Kovalenko.

Последний бой Емельяненко провёл в июле 2020 года, проиграв Магомеду Исмаилову нокаутом в третьем раунде. Всего на его счету 28 побед, восемь поражений и одна ничья.