Сехудо показал фото с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображён он и чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
«Приятно было увидеться с братом Хабибом», — подписал он фото.
Фото: https://www.instagram.com/henry_cejudo/?hl=ru
Сехудо объявил о завершении карьеры в мае 2020 года, однако недавно заявил о намерении вернуться.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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