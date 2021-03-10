Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Сехудо показал фото с Нурмагомедовым

Сехудо показал фото с Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображён он и чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Приятно было увидеться с братом Хабибом», — подписал он фото.

Фото: https://www.instagram.com/henry_cejudo/?hl=ru

Сехудо объявил о завершении карьеры в мае 2020 года, однако недавно заявил о намерении вернуться.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021