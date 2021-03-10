Объявлены результаты зрительского голосования в премии MMA Series Awards 2020

Стали известны результаты зрительского голосования в премии MMA Series Awards 2020.

Победителями в соответствующих номинациях стали:

«Боец года» – Алексей Ляпунов;

«Нокаут года» – Илья Фрейманов;

«Сабмишен года» – Артём Семенов;

«Дебютант года» – Марк Вологдин;

«Бой года» – Алексей Ляпунов против Сергея Бобрышева.

Специальный приз «Боец года в женском дивизионе» — Дарья Железнякова.

Алексей Ляпунов, признанный бойцом года, выступает в смешанных единоборствах с 2016 года. Последний поединок он провёл в ноябре 2020 года, победив сабмишеном (удушение «треугольником») Арсена Нерсесяна. Всего на счету российского спортсмена, выступающего в лёгком весе, девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал восемь побед и потерпел одно поражение.