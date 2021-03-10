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Объявлены результаты зрительского голосования в премии MMA Series Awards 2020

Объявлены результаты зрительского голосования в премии MMA Series Awards 2020
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Стали известны результаты зрительского голосования в премии MMA Series Awards 2020.

Победителями в соответствующих номинациях стали:

«Боец года» – Алексей Ляпунов;
«Нокаут года» – Илья Фрейманов;
«Сабмишен года» – Артём Семенов;
«Дебютант года» – Марк Вологдин;
«Бой года» – Алексей Ляпунов против Сергея Бобрышева.

Специальный приз «Боец года в женском дивизионе» — Дарья Железнякова.

Алексей Ляпунов, признанный бойцом года, выступает в смешанных единоборствах с 2016 года. Последний поединок он провёл в ноябре 2020 года, победив сабмишеном (удушение «треугольником») Арсена Нерсесяна. Всего на счету российского спортсмена, выступающего в лёгком весе, девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал восемь побед и потерпел одно поражение.

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