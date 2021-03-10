Махачев предложил дос Аньосу провести бой в июле

Российский боец UFC Ислам Махачев вызвал на поединок Рафаэля дос Аньоса. Махачев предложил бывшему чемпиону организации в лёгком весе провести поединок в июле 2021 года.



«Эй, Рафаэль дос Аньос, если тебе не нравится шумиха вокруг меня, давай закончим наши дела в июле», — написал в своём «твиттере» Ислам Махачев.



Ранее дос Аньос дал понять, что недоволен тем ажиотажем, который создаётся вокруг Ислама Махачева в США. Бразильский боец призвал «прекратить хайп» вокруг Махачева.



Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Ислам Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада США). Россиянин одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером. Махачев провёл первый поединок с сентября 2019 года.