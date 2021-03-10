Тилл ответил на трэшток со стороны Веттори

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Даррен Тилл ответил на выпады со стороны Марвина Веттори, бой с которым он проведёт 10 апреля.
«Я знаю, что ты упорно тренировался, знаю, что ты крутой и уродливый парень. Я знаю все эти вещи. Просто расслабься. Расслабься. Мы подерёмся 10 апреля и ты сможешь бить меня столько, сколько захочешь, приятель», — приводит слова Даррена Тилла в своём «инстаграме» Ариэль Хельвани.
Для Тилла этот поединок станет первым за 9 месяцев. Последний раз он появлялся в клетке в июле 2020 года. Тогда в конкурентной борьбе он уступил экс-чемпиону лиги в среднем весе Роберту Уиттакеру. Потом Даррен должен был выступить в декабре, но бою с Джеком Херманссоном помешала травма. На данный момент Тилл занимает четвертое место в рейтинге среднего дивизиона.
Что касается Веттори, итальянец заменил Тилла на декабрьском турнире UFC и победил Херманссона. После этого он оказался на пятом месте в рейтинге лиги. На данный момент победная серия Марвина состоит из четырёх встреч.
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