Роберт Уиттакер помогает Тиму Цзю готовиться к следующему бою

31 марта в австралийском Ньюкасле должен пройти вечер бокса, в главном событии которого должны встретиться Тим Цзю и экс-претендент на титул чемпиона мира Деннис Хоган. Ожидается, что победитель встречи получит статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.



В подготовке к предстоящему бою Тиму Цзю помогает бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер.



«Мы два лучших бойца в Австралии, поэтому мы работаем вместе и помогаем друг другу добиваться наших целей, чтобы он стал чемпионом UFC, а я — чемпионом мира по боксу», — приводит слова Тима Цзю BoxingScene.



Поединок с Хоганом должен стать первым для Цзю-младшего в 2021 году. Последний раз он появлялся на ринге в декабре 2020 года. Тогда он уже в первом раунде нокаутировал Боуена Моргана.