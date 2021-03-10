Пётр Ян: Стерлинг мог продолжать, но не хотел и нашёл для себя выгодное решение

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян прокомментировал поражение от Алджэмейна Стерлинга в поединке на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск.



«Я вообще не понял, что произошло. Думал, что всё сделал правильно. Потом на видеозаписи всё пересмотрел. Доктор вышел в октагон, рефери, находясь прямо возле Стерлинга, сказал, что я нанёс запрещённый удар и он меня дисквалифицируют. С этого момента Стерлингу с каждой секундой становилось всё хуже. Вы сами видели. Он точно не хотел продолжать бой. Я думаю, что он мог продолжать, но не хотел и нашёл для себя просто выгодное решение», — сказал Пётр Ян в интервью Ариэлю Хельвани.



Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.