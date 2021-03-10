Пётр Ян: Стерлинг мог продолжать, но не хотел и нашёл для себя выгодное решение

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян прокомментировал поражение от Алджэмейна Стерлинга в поединке на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск.
«Я вообще не понял, что произошло. Думал, что всё сделал правильно. Потом на видеозаписи всё пересмотрел. Доктор вышел в октагон, рефери, находясь прямо возле Стерлинга, сказал, что я нанёс запрещённый удар и он меня дисквалифицируют. С этого момента Стерлингу с каждой секундой становилось всё хуже. Вы сами видели. Он точно не хотел продолжать бой. Я думаю, что он мог продолжать, но не хотел и нашёл для себя просто выгодное решение», — сказал Пётр Ян в интервью Ариэлю Хельвани.
Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.
- 10 марта 2021
-
22:25
-
21:51
-
20:43
-
19:47
-
18:38
-
17:16
-
15:47
-
15:00
-
14:01
-
13:19
-
12:16
-
11:01
-
10:51
-
10:01
-
08:50
-
00:29
-
00:20
- 9 марта 2021
-
23:34
-
22:59
-
21:16
-
20:42
-
19:17
-
18:40
-
17:21
-
17:13
-
16:31
-
16:00
-
14:00
-
13:47
-
13:01
-
12:00
-
11:22
-
11:01
-
10:21
-
09:49