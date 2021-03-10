Эдвардс: когда Чимаев выздоровеет, ему нужно будет проложить себе путь наверх

Боец UFC Леон Эдвардс прокомментировал отказ Колби Ковингтона от боя с ним и рассказал о своём отношении к Хамзату Чимаеву, завершившему карьеру из-за последствий коронавируса.



«Я ожидал чего-то подобного от Ковингтона. Этот парень постоянно бегает от меня. Каждый раз, когда упоминается моё имя, он просто убегает и извиняется. Я больше ничего не жду от этого труса. UFC хотел этого боя. Нельзя заставить человека драться. Было бы здорово посадить его в клетку и разбить голову, но теперь мы будем драться с Белалом Мухаммадом.



Чимаев? Здоровье должно быть на первом месте. Я надеюсь, что он сможет выздороветь и снова участвовать в соревнованиях. Он молодой парень. Я прошёл через подобное в ноябре и декабре. Я похудел, мои лёгкие были испорчены. Я понимаю, через что он проходит. Я сочувствую ему и желаю ему всего наилучшего. Сейчас бой с Чимаевым не входит в мои планы. Когда он выздоровеет, ему нужно будет проложить себе путь наверх», — приводит слова Эдвардса MMAFighting.