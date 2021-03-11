Пётр Ян: я не увидел, что Стерлинг касается земли третьей точкой, это не было специально

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян прокомментировал своё решение ударить коленом в голову Алджэмейну Стерлингу на турнире UFC 259.

«Немного времени прошло, немного остыл. Ситуация складывается не очень. Вижу, как себя ведет Стерлинг. Мне это не очень нравится. Мои ощущения от боя до инцидента с коленом? До этого эпизода у меня был план поддавливать, работать экономно, а потом уже с третьего раунда прибавлять. Всё шло по плану. Мы видели, что Стерлинг начал проседать, он уже избегал боя.

Я помню момент. Перед боем рефери зашёл в раздевалку и рассказывал про положение рук. Я настолько на это сконцентрировался, что смотрел на руки. Когда он поднял руки, я понял, что могу бить, что руки оторваны от земли. Я не увидел, что он касается земли третьей точкой. Это не было специально», – сказал Ян в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.