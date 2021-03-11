Пётр Ян вернулся в Россию после боя со Стерлингом

Российский боец Пётр Ян вернулся в Россию после боя с Алджэмейном Стерлингом на UFC 259. Ян прилетел в Екатеринбург ночью 11 марта вместе со своим партнёром по команде Денисом Лаврентьевым.
Фото: Фото: клуб «Архангел Михаил»
Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
При этом Ян остался выше Стерлинга в сводном рейтинге UFC, несмотря на поражение. После боя с россиянином Стерлинга отстранили от боёв на два месяца по медицинским показаниям.
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