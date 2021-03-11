Стерлинг назвал условие проведения реванша с Петром Яном

Действующий чемпион в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг заявил, что должен позаботиться о своём здоровье, прежде чем соглашаться на проведение матча-реванша с бывшим обладателем пояса россиянином Петром Яном.
«Как бы я ни хотел провести этот матч-реванш как можно скорее, я должен поступить правильно. Необходимо поступить разумно, слушая советы UFC, советы врачей. Матч-реванш состоится, и мы всё уладим, но для этого нужно позаботиться о своём здоровье», — цитирует Стерлинга ESPN.
Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя россиянин лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере Петра, помимо этого на его счету 15 побед.
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