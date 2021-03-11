Бейдер высказался за приглашение дос Сантоса и Оверима в Bellator

Американский боец MMA Райан Бейдер, выступающий в Bellator в полутяжёлом весе, выразил надежду, что Джуниор дос Сантос и Алистар Оверим станут бойцами промоушена. Ранее стало известно, что бойцов уволили из UFC.

«Да, я бы хотел, чтобы они пришли. Вопрос, будет ли заинтересована лига, и хотят ли сами бойцы дальше биться. Не знаю насчёт Оверима, но дос Сантос хочет продолжить карьеру», — цитирует Бейдера MMAJunkie.

Оверим в последнем бою проиграл Александру Волкову. Россиянин нокаутировал оппонента на третьей минуте второго раунда. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, один бой признали несостоявшимся.

Дос Сантос в декабре 2020 года проиграл Сирилу Гану. На его счету 30 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел девять поражений. Бразилец проиграл последние четыре боя в UFC.