А. Емельяненко: у меня два высших образования. Я декан
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что у него два высших образования, и назвал себя деканом.
«В школе был твёрдым троечником. После школы только сейчас вот закончил деканат на нефтяника. У меня два высших образования: экономическое и нефтяное. Я декан. Какая специальность по экономике? Экономика и управление предприятиями в городском хозяйстве», — рассказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Kovalenko.
Последний бой Емельяненко провёл в июле 2020 года, проиграв Магомеду Исмаилову нокаутом в третьем раунде. Всего на счету российского спортсмена 37 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед и потерпел восемь поражений, ещё один бой завершился вничью.
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