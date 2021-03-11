Артём Фролов прошёл взвешивание перед боем с Вендерсом да Сильвой

Российский боец ММА Артём Фролов успешно прошёл процедуру взвешивания перед поединком с бразильцем Вендресом Карлосом да Силвой. Фролов показал на весах 83,75 кг, Вендрес Карлос да Силва — 83,9 кг. Оба бойца уложились в лимит весовой категории до 84 кг.

Пятираундовый поединок станет главным событием турнира ACA 119, который пройдёт в Краснодаре. В активе 29-летнего Фролова — 11 побед при 3 поражениях, 36-летний Вендрес Карлоса да Силвы, известный под прозвищем Годзилла, имеет в активе 14 побед и 7 поражений.

Полный кард ACA 119:

средний вес: Артём Фролов (Россия) — Вендрес Карлос да Сильва (Бразилия)

полусредний вес: Эльдар Хашпаков (Россия) — Марк Хульм (Южная Африка)

средний вес: Ирвинг Ромеро-Мачадо (Бразилия) — Ибрагим Магомедов (Россия)

легкий вес: Анатолий Бойко (Россия) — Мурат Тляруков (Россия)

полулегкий вес: Махочи Сагитов (Россия) — Нилтон Гавиао (Бразилия)

полулегкий вес: Аркадий Осипян (Россия) — Альберд Жапуев (Россия)

полутяжелый вес: Воалимир Федин (Россия) — Адлан Ибрагимов (Россия)

легчайший вес: Уолтер Перейра (Бразилия) – Николай Байкин (Россия)

Турнир будет проходить 12 марта в «Баскет Холле». Бои мэин-карда начнутся в 20:55 мск.