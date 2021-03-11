Президент UFC назвал ошибку Чимаева и дал ему совет

Президент UFC Дана Уайт дал совет бойцу MMA Хамзату Чимаеву, который ранее в марте объявил о завершении карьеры.

Напомним, Чимаев столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённого коронавируса. Из-за этого его поединок с Леоном Эдвардсом сначала был перенесён, а после сорвался окончательно.

«Ему стоит вернуться домой, посмотреть фильм, отдохнуть, расслабиться. Он неправильно подошёл к лечению, поэтому у него начались осложнения.

Хамзат по натуре — зверюга, киллер, таким очень тяжело расслабиться и отдыхать. Он тяжело перенёс болезнь, но вместо отдыха стал тренироваться на беговой дорожке с полной выкладкой, затем грэпплить… И всё это на фоне сильных препаратов, которые ему прописали.

Он ошибся, ему стоило лечиться как следует. Сейчас ему нужно просто расслабиться, передохнуть, побыть дома», — сказал Уайт в интервью BT Sport.