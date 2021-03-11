Тренер Нурмагомедова оценил шансы Махачева получить бой с Фергюсоном

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что думает по поводу шансов легковеса Ислама Махачева получить поединок с американцем Тони Фергюсоном. Махачев заявил о желании подраться с Фергюсоном после победы над его соотечественником Дрю Добером на турнире UFC 259 в минувшие выходные.

«Я не уверен, что Тони будет следующим. Насколько мы знаем, Фергюсон хочет драться побыстрее, и здесь мы сроками можем не совпасть. Есть для нас Оливейра, есть Рафаэль дос Аньос. Рафаэль — самый логичный вариант, если вспомнить, что этот бой для нас уже делали», — рассказал Мендес в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Напомним, бой Махачев — до Аньос уже дважды срывался: сперва из-за болезни бразильца, затем из-за травмы россиянина.