Украинка из UFC занялась продажей своих откровенных фото

Украинская спортсменка, боец UFC Марина Мороз начала продавать свои откровенные фотографии на личном сайте. Мороз опубликовала в своём «инстаграме» фотографию, на которой она прикрыла «пятую точку» большим эмодзи сердечка и поделилась ссылкой на сайт на собственном домене.



При переходе на сайт можно оформить подписку на фотографии спортсменки за 9,99 долларов за месяц.



Как написала сама спортсменка на сайте, это её «эксклюзивный фан-клуб».



В настоящий момент в базе данных сайта размещено двадцать восемь фотографий девушки. На сайте можно связаться с Мариной или оставить ей «чаевые».



Подписчики не оценили данное решение спортсменки.



«Проститутка», «А зачем? Я одного не могу понять, без каких-либо упреков. Просто ради удовольствия и интереса? Не думаю же, что ради денег», «Неееет, ты слишком хороша для такого дерьма», — написали поклонники в комментариях под уже удалённым постом. Цитаты пользователей приводит издание 1k.com.ua.