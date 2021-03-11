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Уайт: пытаюсь отговорить Хабиба от завершения карьеры

Уайт: пытаюсь отговорить Хабиба от завершения карьеры
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт признался, что продолжает пытаться уговорить российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова не завершать карьеру. Кроме того, Уайт назвал Конора Макгрегора любимой звездой в промоушене.

«Моя любимая звезда UFC? Трудно не назвать Конора Макгрегора. Когда он устраивает шоу, мир просто сходит с ума. Мир гудит, когда этот парень дерётся. Макгрегору нужно вернуться в UFC и нокаутировать Порье.

Хабиб — потрясающий. Я пытаюсь отговорить его от завершения карьеры, чего никогда не делаю. Я никогда не отговариваю людей от ухода, но этот парень сейчас лучший в мире. Он заработал чёртову кучу денег, но на уровень выше остальных парней. Он победил большую часть пятёрки лучших. Я надеюсь, что он останется, и пытаюсь уговорить его», — приводит слова Даны Уайта Daily Mail.

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