Уайт: пытаюсь отговорить Хабиба от завершения карьеры

Президент UFC Дана Уайт признался, что продолжает пытаться уговорить российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова не завершать карьеру. Кроме того, Уайт назвал Конора Макгрегора любимой звездой в промоушене.
«Моя любимая звезда UFC? Трудно не назвать Конора Макгрегора. Когда он устраивает шоу, мир просто сходит с ума. Мир гудит, когда этот парень дерётся. Макгрегору нужно вернуться в UFC и нокаутировать Порье.
Хабиб — потрясающий. Я пытаюсь отговорить его от завершения карьеры, чего никогда не делаю. Я никогда не отговариваю людей от ухода, но этот парень сейчас лучший в мире. Он заработал чёртову кучу денег, но на уровень выше остальных парней. Он победил большую часть пятёрки лучших. Я надеюсь, что он останется, и пытаюсь уговорить его», — приводит слова Даны Уайта Daily Mail.
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