Стерлинг: не чувствую себя чемпионом

Чемпион UFC в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг признался, что не чувствует себя чемпионом в полной мере. По словам американца, многочисленные фото с регалией — прихоть его друзей.

«Ко мне домой пришло более 30 человек. Я был рад этому, они очень хотели меня видеть. Я даже не видел чемпионский пояс, оставил его в октагоне. Они каким-то образом притащили его ко мне в дом.

Дома было тридцать камер, и все друзья ожидали, что я буду праздновать чемпионство. Они убеждали меня отмечать, говоря, что я заслужил это. Но я не чувствовал себя победителем. Они хотели фотографироваться со мной и поясом. Не чувствую себя чемпионом, но если это делает счастливым моих друзей… Просто знайте, что я не выставил ни одну из этих фотографий. Я не делал репосты, у меня нет ощущения, что я чего-то добился", — приводит слова Стерлинга MMA Fighting.



Напомним, Альджамейн Стерлинг получил титул чемпиона после того, как его соперник Пётр Ян был дисквалифицирован за запрещённый правилами удар. На момент остановки схватки россиянин лидировал по очкам.