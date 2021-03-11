Дана Уайт: Хабиб прав, когда говорит, что на уровень выше всех остальных бойцов

Президент UFC Дана Уайт считает, что чемпион лиги Хабиб Нурмагомедов не ошибается, когда заявляет, что на голову превосходит всех ведущих бойцов лёгкой весовой категории.

«Он мне говорит: «Дана, будь честен, ну посмотри на это». Посмотрите на его поединок с Джастином Гэтжи, на его схватку с Конором. Посмотрите на все его поединки. Я не могу вспомнить, чтобы он проиграл один или два раунда за всю карьеру. Так что он прав, когда говорит, что на уровень выше всех других топ-бойцов дивизиона», — сказал Уайт в интервью, размещённом на канале BT Sport в YouTube.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре минувшего года. Президент лиги Дана Уайт по-прежнему пытается убедить его вернуться в октагон.