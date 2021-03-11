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Дана Уайт: Хабиб прав, когда говорит, что на уровень выше всех остальных бойцов

Дана Уайт: Хабиб прав, когда говорит, что на уровень выше всех остальных бойцов
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт считает, что чемпион лиги Хабиб Нурмагомедов не ошибается, когда заявляет, что на голову превосходит всех ведущих бойцов лёгкой весовой категории.

«Он мне говорит: «Дана, будь честен, ну посмотри на это». Посмотрите на его поединок с Джастином Гэтжи, на его схватку с Конором. Посмотрите на все его поединки. Я не могу вспомнить, чтобы он проиграл один или два раунда за всю карьеру. Так что он прав, когда говорит, что на уровень выше всех других топ-бойцов дивизиона», — сказал Уайт в интервью, размещённом на канале BT Sport в YouTube.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре минувшего года. Президент лиги Дана Уайт по-прежнему пытается убедить его вернуться в октагон.

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