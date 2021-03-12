Стерлинг сфотографировался с Умаром Нурмагомедовым и назвал его будущим чемпионом

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг сфотографировался с Умаром Нурмагомедовым. Фото он выложил на своей странице в «Инстаграме», прикрепив к нему короткую запись: «Орёл-младший». Кроме того, американец оставил под постом и комментарий, назвав Умара «будущим чемпионом». При этом стоит отметить, что двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова выступает в одной весовой категории со Стерлингом.
Соответствующий пост доступен на странице Стерлинга в «Инстаграме».
Напомним, Стерлинг получил титул чемпиона UFC на турнире UFC 259. Ранним утром 7 марта по московскому времени он встретился с Петром Яном. Россиянин в ходе поединка нанёс запрещённый удар и был дисквалифицирован. В результате чемпионский пояс достался Алджэмейну. На момент остановки схватки Стерлинг проигрывал Яну по очкам.
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