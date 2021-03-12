Рябинский — о заявлениях Диллиана Уайта: нокаут от Поветкина не прошёл бесследно

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский отреагировал на выпады Диллиана Уайта в адрес Александра Поветкина. Британец уверен, что российский боксёр не болел коронавирусом. По его словам, при помощи таких заявлений Александр просто тянул время, чтобы лучше подготовиться к схватке.

«Диллиан Уайт повторяется, поэтому и я могу лишь повторить, что у нас есть все подтверждающие документы. Да и симулировать такую болезнь – за гранью. Уайту хочется посоветовать следить за собой, в частности, за своей подготовкой, а не заниматься голословными и неподтверждёнными обвинениями. Тот факт, что Уайт так внимательно изучает фотографии Саши, с одной стороны, льстит, с другой, вызывает, как минимум, недоумение. Как понимаю, тот глубокий нокаут не прошёл бесследно, чувство страха засело в нём надолго», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».

Ранее Уайт заявил, что не верит в историю с коронавирусом у Александра Поветкина. Британец заявил, что сейчас россиянин выглядит на фотографиях лучше, чем раньше и не похож на человека, который перенёс сложное заболевание.