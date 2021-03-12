Президент UFC назвал причину поражения Макгрегора от Порье

Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему, по его мнению, бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье в матче-реванше. Напомним, в поединке, состоявшемся на турнире UFC 257 в январе, Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом во втором раунде.

По словам Уайта, ирландец недооценил американца.

«Я не считаю, что он проиграл из-за отсутствия трэш-тока или чего-то в этом духе. И не знаю, правда ли это, ведь только Конор может ответить на этот вопрос. Но я считаю, что Конор недооценил Дастина», — рассказал Уайт в интервью YouTube-каналу BT Sport.

На счету Порье 33 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений. У Макгрегора 27 боёв, в которых он одержал 22 победы и потерпел пять поражений.