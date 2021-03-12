Тренер Нурмагомедова: Хабиб не дал сказать мне ни слова во время боя Махачева!

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как вёл себя россиянин во время последнего боя Ислама Махачева. Напомним, Нурмагомедов секундировал Махачеву, который победил американца Дрю Добера на турнире UFC в минувшие выходные.

«Работа Хабиба в углу? Он не дал сказать мне ни слова (смеётся)! Я пытаюсь что-то вставить, а он: «Ла-ла-ла» и так далее.

Мне приходилось дожидаться коротких передышек от него и самому тараторить, чтобы успеть что-то сказать: «Ислам, в стойке остаёмся на дальней дистанции, но не забывай про план отца». Но Хабиб — очень хороший подсказчик, он огромный, гигантский актив для команды», — рассказал Мендес в интервью YouTube-каналу The Schmo.